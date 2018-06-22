Бразилия - Коста-Рика 2:0

Сборные Бразилии и Коста-Рики - одно из самых интересных противостояний в группе Е чемпионата мира-2018. Футболисты этих команд на старте турнира не произвели сильное впечатление - "селесао" поделили очки со Швейцарией, а "лос тикос" проиграли Сербии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

Несомненно, сборная Бразилии тщательно проанализировала относительную неудачу в первой игре и сегодня является фаворитом в матче второго тура групповой стадии, Правда настораживал тот факт что бразильцы сыграли первую игру вничью со Швейцарией.. По отзывам в соцсетях большинство пользователей были конечно в шоке от Бразилии, которая всегда играет красиво и по сути обязана это делать, имея в составе такого класса футболистов. Таких перлов нельзя допускать на Мундиале, где всего три игры в группе и нет времени для раскачки

Для футболистов Коста-Рики матч - испытание на прочность. Не стоит забывать, что сборная Коста-Рики на прошлом чемпионате мира стала главным открытием турнира, дойдя до четвертьфинала.

Фантастическая история разворачивалась в первом тайме, практически без ударов по воротам, без острых передач, без участия голкиперов в голевых ситуациях, а тем более показа своего мастерства, впрочем это же относится и к футболистам обеих команд

На недоуменных лицах болельщиков не исчезал немой вопрос: А где же Бразилия?

Второй тайм начался навалом сборной Бразилии на ворота Коста-Рики. На 57 минуте Неймар бьет под перекладину, но вратарь костариканцев на высоте. Дальше пошла нудная, скрипучая игра, без острых моментов и прицельных ударов по воротам.

На футбольных спортивных сайтах большинство специалистов склонялись к тому, что ничья с сборной Швейцарии случайность, недооценка партнера. Оказалось, что сбои Бразилии видимо связаны с тем, что игроки перегорели, частично потеряли концентрацию внимания, появилась апатия, футболисты выглядели усталыми.

Большое искусство главного тренера и его помощников умение подвести команду к Мундиалю и его этапам в нужной кондиции.

На 78 минуте у ворот Коста-Рики защитник якобы нарушил правила, но видеоповтор показал, что Неймар симулировал, и пенальти был отменен.

Арбитр добавил 6 минут к основному времени, и они решили судьбу матча. На первой минуте компенсированного времени гол забивает Каутиньо, а на последней минуте - Неймар.

В итоге этот удивительный матч завершился со счетом 2:0 в пользу Бразилии.