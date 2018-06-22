На тренировке сборной РФ Дзагоев и Жирков занимаются по индивидуальной программе

На тренировке сборной России по футболу два спортсмена занимаются по индивидуальной программе. Речь идет о полузащитнике Алане Дзагоеве и защитнике Юрии Жиркове.



В настоящий момент российская команда продолжает активную подготовку к матчу со сборной Уругвая, который станет заключительным для РФ на групповом этапе чемпионата мира 2018 года, передает в пятницу, 22 июня, RT. Дзагоев и Жирков ранее получили травмы, поэтому не могут тренироваться по общей программе.

Напомним, игра между российской и уругвайской командами состоится на стадионе "Самара Арена" в грядущий понедельник, 25 июня.