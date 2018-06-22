Пушков жестко раскритиковал игру Лионеля Месси в матче Хорватия – Аргентина

Накануне команда Хорватии разгромила сборную Аргентины по футболу со счетом 3:0. Сенатор Алексей Пушков высказался о прошедшем матче, а также назвал легендарного футболиста Лионеля Месси "призраком".

По словам политика, аргентинский форвард ничем не помог своей команде во время игры, более того, он якобы принес ей лишь вред. Как сообщает "Экономика сегодня", ссылаясь на слова Пушкова, в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года соперничества сильнейших спортсменов Криштиану Роналду и Лионеля Месси не получилось, поскольку первый забивает голы в каждом матче, а второй не может успешно провести пенальти.

Сенатор подчеркнул, что Месси просто отсутствует на поле во время матча и напоминает "призрак".