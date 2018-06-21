Федерация футбола Египта намерена подать жалобу на судейство матча с Россией
21 июня 2018, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Египетская футбольная ассоциация (EFA) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства в матче группового этапа мирового первенства с российской командой.
Матч Россия – Египет, прошедший в Санкт-Петербурге 19 июня, обслуживал парагвайский судья Энрике Касерес, действия которого и не устроили Египет. Об этом заявил глава ЕФА Хани Або Рида. "Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти", - сообщил Рида. Глава футбольной федерации также отметил, что в эпизоде с первым голом российской команды Артём Дзюба не в рамках правил воздействовал на защитника Ахмеда Фатхи, который срезал мяч в собственные ворота.
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