Федерация футбола Египта намерена подать жалобу на судейство матча с Россией

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подаст жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за судейства в матче группового этапа мирового первенства с российской командой. Путин не смог посмотреть матч Россия - Египет, а результатом очень доволен

Матч Россия – Египет, прошедший в Санкт-Петербурге 19 июня, обслуживал парагвайский судья Энрике Касерес, действия которого и не устроили Египет. Об этом заявил глава ЕФА Хани Або Рида. "Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (VAR), когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти", - сообщил Рида. Глава футбольной федерации также отметил, что в эпизоде с первым голом российской команды Артём Дзюба не в рамках правил воздействовал на защитника Ахмеда Фатхи, который срезал мяч в собственные ворота.