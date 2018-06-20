Чемпионат мира по футболу: экстаз и слезы
20 июня 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Мексиканские болельщики 17 июня сотрясли московское метро. Они радовались победе над действующими чемпионами мира – сборной Германии (Мексика обыграла Германию со счетом 1:0)
Тренер сборной Германии Йоахим Лёв на такой итог явно не рассчитывал...
Йоахим Лев
Фанаты из Швеции устроили шествие в Нижнем Новгороде. Танцы под барабаны, рогатые шлемы и звуки шведского национального гимна нижегородцы запомнят надолго! Северные болельщики приехали в город 18 июня, чтобы поддержать своих в матче против Южной Кореи (шведы победили со счетом 1:0)
А марокканцев постигла неудача. На пятой добавленной минуте в матче с Ираном при счете 0:0 мяч все-таки влетел в их ворота. И забил его свой же игрок, нападающий Азиз Бухаддуз. После этого африканские болельщики на трибунах совсем расстроились.
Источник фото – matchtv.ru
Молодой мексиканец решил порадоваться не только за свою сборную, но и за себя. И сделал своей девушке предложение прямо в фан-зоне на Воробьевых горах.
Недалеко от редакции «Аргументов недели» наши сотрудники услышали российский гимн в исполнении иностранных болельщиков. И хотя гимн трудноузнаваемый, все равно было очень приятно!
И напоследок... Колоритный болельщик радуется успехам нашей сборной.
Источник фото – Instagram @mikhaylov_ay
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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