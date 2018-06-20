Слуцкий объявил о прекращении карьеры комментатора на Первом канале
20 июня 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий вслед за профессиональным спортивным комментатором Василием Уткиным покидает Первый канал. Слуцкий комментировал матчи чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России.
19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Поздравив российскую сборную с победой и выходом плей-офф, Слуцкий объявил об окончании работы на Первом канале и объяснил, что должен заняться другой деятельностью, - сообщает URA.RU.
Слуцкий в марте этого года стал работать в Европе и ему надо вылетать в Нидерланды, тренировать клуб "Витесс", в котором он - главный тренер. Первая тренировка назначена уже на 24 июня.
Леонид Слуцкий в 2015-16 годах возглавлял сборную России. Он вывел российскую сборную в финальную стадию чемпионата Европы-2016. Но сборная России тогда не сумела выйти в плей-офф.
Василий Уткин накануне объявил, что "расставание с Первым каналом произошло с взаимным уважением".
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