Курьезы на ЧМ-2018: прорыв трубы и ошибка городом
19 июня 2018, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]
После состоявшегося накануне матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса на «Волгоград Арене», принявшей игру, прорвало трубу в потолке. Инцидент произошел в смешанной зоне.
Наиболее ярко на внезапно полившуюся с потолка воду отреагировал нападающий англичан Гарри Кейн, забивший африканцам два года. Журналистам, наблюдавшим за форвардом, показалось, что тот испугался.
Днем ранее в Ростове-на-Дону сыграли швейцарцы и бразильцы. С болельщиками европейской сборной, приехавшими на юг России поддержать свою команду, приключилась курьезная история. Фанаты позвонили в «Службу-112» с просьбой помочь им отыскать забронированный отель. Выяснилось, что любители футбола перепутали города и зарезервировали гостиницу в Ростове Великом.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес