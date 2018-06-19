Курьезы на ЧМ-2018: прорыв трубы и ошибка городом

После состоявшегося накануне матча чемпионата мира по футболу между сборными Англии и Туниса на «Волгоград Арене», принявшей игру, прорвало трубу в потолке. Инцидент произошел в смешанной зоне.

Наиболее ярко на внезапно полившуюся с потолка воду отреагировал нападающий англичан Гарри Кейн, забивший африканцам два года. Журналистам, наблюдавшим за форвардом, показалось, что тот испугался.

Днем ранее в Ростове-на-Дону сыграли швейцарцы и бразильцы. С болельщиками европейской сборной, приехавшими на юг России поддержать свою команду, приключилась курьезная история. Фанаты позвонили в «Службу-112» с просьбой помочь им отыскать забронированный отель. Выяснилось, что любители футбола перепутали города и зарезервировали гостиницу в Ростове Великом.