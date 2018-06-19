Актер Михаил Боярский сделал прогноз на матч Россия — Египет
19 июня 2018, 10:12 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый актер Михаил Боярский утром во вторник, 19 июня, сделал прогноз на матч сборных России и Египта. Игра состоится уже сегодня в 21.00 на стадионе "Санкт-Петербург" в Северной столице.
Артист считает, что российская команда одержит победу, однако затрудняется сказать, с каким счетом. Михаил Боярский в беседе с RT выразил надежду на то, что сборная РФ победит, забив три гола, а египтяне, по его мнению, смогут отправить в ворота соперников только один мяч.
Актер также высказался о стартовом матче ЧМ-2018 между командами России и Саудовской Аравии. По его словам, россияне могли забить еще пять голов для счета 10:0.
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