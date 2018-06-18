Тунис -Англия 1:2

Сборная Англии, которая выигрывала чемпионат мира в далёком 1966-м году, сейчас не входит в число топовых национальных команд. Причина проста – результаты. Если взять два последних крупных турнира, то на них "три льва" проваливались.

На прошлом Мундиале в Бразилии англичане заняли последнее место в группе, набрав одно очко по итогам матчей с Италией, Уругваем и Коста-Рикой.

Команда Гарета Саутгейта считается безоговорочным фаворитом будущего противостояния, но в последние годы "три льва" приучили нас к тому, что в матчах с их участием может случиться всякое.

Англичане по своей натуре немного пессимистичны. Они сомневаются в себе и ощущают серьезное давление. Но сборная Туниса находится на другом уровне. В команде Англии собраны одни из лучших европейских футболистов, которые выступают в самых престижных чемпионатах. Африканцам удалось доставить им некоторые проблемы, но в конце концов победу одержал талант и опыт.

Сборная Туниса возвратилась на чемпионат мира после двенадцатилетнего перерыва. "Карфагенские орлы" попали в сложную группу, где помимо Англии ещё выступает Бельгия В такой компании тунисцам будет крайне сложно рассчитывать на первый в своей истории выход в плей-офф чемпионата мира.

Англичане начали резво и на первых минутах нанесли по воротам несколько опасных ударов

Тунис пытался играть на удержание мяча, но техника их подводила, а самое главное страдала дисциплина в игре.

Первый определяющий момент случился на 11 минуте, после удара издали вратарь тунисцев не смог удержать мяч и Гаррет Кейн -капитан команды и центральный нападающий сборной Англии, открыл счет 1:0

На 15 минуте из-за травмы выбыл вратарь сборной Туниса, его заменил Мустафа. Одна из редких атак тунисцев на 33 минуте по вине защитника привела к назначению пенальти в ворота сборной Англии, который реализовал Сасси. Счет стал равным 1:1 и на этом завершился первый тайм.

Сборная Туниса во втором тайме перестроила свои ряды, стала лучше выходить из-под прессинга. Анличане перешли к позиционному нападению и за счет крайних нападающих терзали сборную Туниса

Хоть англичане пока и не оправдали тех надежд и дифирамбов, о которых до начала Мундиаля было так много разговоров, тем не менее на первой добавленной минуте тот же Гарри Кейн забивает решающей в этой встрече гол 2:1