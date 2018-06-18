Главный тренер Египта рассказал о своем важном оружии в игре с россиянами

Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах входит в десятку лучших футболистов мира и является важным оружием команды в предстоящей игре с россиянами. Такое заявление сделал главный тренер египтян Эктор Купер.

В минувшую пятницу африканцы провели свой первый поединок на чемпионате мира, коллективу Купера противостоял Уругвай. Салах в матче, закончившемся для его сборной поражением, участия не принимал – врачи опасались возникновения осложнений из-за травмы, полученной спортсменом в финале Лиги чемпионов.

Как заявил сегодня журналистам Эктор Купер, он рассчитывает, что форвард сможет выйти на поле в игре против России. Аргентинский наставник отметил, что Салах на данный момент входит в десятку лучших футболистов на планете и является важным оружием команды в предстоящем поединке.

Россия и Египет сыграют завтра в Санкт-Петербурге. Ранее «Аргументы недели» писали, что дрессировщик Михаил Зарецкий предложил отправить на тренировку готовящейся к матчу отечественной сборной своего воспитанника, тигра Боню.