Главный тренер Египта рассказал о своем важном оружии в игре с россиянами
18 июня 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий сборной Египта Мохаммед Салах входит в десятку лучших футболистов мира и является важным оружием команды в предстоящей игре с россиянами. Такое заявление сделал главный тренер египтян Эктор Купер.
В минувшую пятницу африканцы провели свой первый поединок на чемпионате мира, коллективу Купера противостоял Уругвай. Салах в матче, закончившемся для его сборной поражением, участия не принимал – врачи опасались возникновения осложнений из-за травмы, полученной спортсменом в финале Лиги чемпионов.
Как заявил сегодня журналистам Эктор Купер, он рассчитывает, что форвард сможет выйти на поле в игре против России. Аргентинский наставник отметил, что Салах на данный момент входит в десятку лучших футболистов на планете и является важным оружием команды в предстоящем поединке.
Россия и Египет сыграют завтра в Санкт-Петербурге. Ранее «Аргументы недели» писали, что дрессировщик Михаил Зарецкий предложил отправить на тренировку готовящейся к матчу отечественной сборной своего воспитанника, тигра Боню.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес