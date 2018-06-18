Качество подготовки Саранска к Чемпионату мира спасло количество перуанцев

Саранск оказался слабым звеном в списке городов, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018 года. Несмотря на то, что столица Мордовии находится недалеко от Москвы, всего в 650 км, она не расположена ни на федеральной трассе, ни на центральной железнодорожной ветке. А билеты на самолёт стоят не менее 50 тыс. рублей. Те, кто решил добираться на автомобиле, попали в огромную пробку в связи со "своевременным" ремонтом дороги в районе райцентра Путятино.



Вопрос с гостиницами в городе за восемь лет также решить не удалось, а цена однушки за сутки достигла 70 тыс. рублей. И по всем признакам в Саранске назревал скандал с заполненностью стадиона, но хозяев спасли перуанские болельщики.

Жажда увидеть свою сборную на чемпионате мира заставила перуанцев закрыть глаза на любые расходы на транспорт и жильё. Их абсолютно всё устраивало, потому что они были первыми, кто почти за 40 лет видел свою сборную на чемпионате мира.



Но сборная Перу в итоге проиграла датчанам. К большому сожалению перуанцев и их большим надеждам на предстоящие матчи в Екатеринбурге и Сочи. Этим российским городам также повезёт с неприхотливой южноамериканской аудиторией. А вот Саранску нужно что-то срочно делать, ведь предстоит принять ещё четыре матча, в том числе и с участием Криштиану Роналду, и тут уже нет никакой уверенности в том, что болельщики последующих команд будут столь же неприхотливы и организованы как перуанцы.



