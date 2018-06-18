Тренер сборной Бразилии высоко оценил стадион в Ростове-на-Дону
18 июня 2018, 10:18 [ «Аргументы Недели» ]
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите сообщил, как команду приняли в Ростове-на-Дону. В этом городе бразильские спортсмены в минувшее воскресенье, 17 июня, сыграли с командой Швейцарии.
По словам Тите, команду Бразилии граждане и болельщики приняли в Ростове-на-Дону радушно. Тренер высоко оценил поле на стадионе "Ростов-Арена", отметив, что оно похоже на "мягкий ковер", передает "Свободная пресса".
Тите также заметил, что у футболистов не было времени гулять по городу, поскольку они должны были проработать тактику и стратегию игры, уточняет "Чемпионат".
Напомним, вчерашний матч завершился со счетом 1:1.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес