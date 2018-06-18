Тренер сборной Бразилии высоко оценил стадион в Ростове-на-Дону

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите сообщил, как команду приняли в Ростове-на-Дону. В этом городе бразильские спортсмены в минувшее воскресенье, 17 июня, сыграли с командой Швейцарии.

По словам Тите, команду Бразилии граждане и болельщики приняли в Ростове-на-Дону радушно. Тренер высоко оценил поле на стадионе "Ростов-Арена", отметив, что оно похоже на "мягкий ковер", передает "Свободная пресса".

Тите также заметил, что у футболистов не было времени гулять по городу, поскольку они должны были проработать тактику и стратегию игры, уточняет "Чемпионат".

Напомним, вчерашний матч завершился со счетом 1:1.