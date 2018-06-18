Бразилия- Швейцария 1:1

Cборная Бразилии начинает поход за шестым кубком мира. "Селесао" полны решимости и хотят реабилитироваться за оглушительное фиаско на домашнем Мундиале четыре тогда назад. Тогда, напомним, бразильцы со счётом 1:7 проиграли Германии в полуфинале.

С приходом на тренерский мостик Тите игра сборной Бразилии засияла новыми красками. Именно "селесао" стали первой сборной, преодолевшей квалификационный барьер к текущему чемпионату мира. Бразильцы привезли в Россию прекрасный состав, который способен добиваться больших побед.

И первые минуты это подтвердили. Имея много пространства бразильцы играли вальяжно и создавалось такое впечатление , что они играют на 30% своих возможностей

На 20 минуте индивидуальный проход Каутиньо закончился голом. Игра бразильцев - на 50% спорт и на 50% искусство, на них приятно смотреть. А так как они играют без мяча -классика. Можно использовать как учебное пособие.

После перерыва характер игры изменился, Швейцарцы активизировались и мальчиками для битья стать не захотели. На 50 минуте Зубер отквитал гол.

Бразильцы прибавили обороты, но удача отвернулась от "Селесао". Самоуверенность в футболе, тем более на Мундиале приводит к потери концентрации внимания игроков и ошибкам в нападении.

Бразильцы после первого тайма настолько расслабились, что вновь собраться им оказалось очень трудно. Бразильцы сделают выводы, но...в следующей игре.