Мария Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше

Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Польше. Эта победа стала 43-й подряд. Победная серия началась в 2016 году.

Российская прыгунья на турнире в польском городе Ополе замахнулась на высоту в 2,01 метра. К сожалению, все три попытки взять эту высоту оказались безуспешными. Однако итоговый результат Марии Ласицкене – 1,94 метра, принес ей победу на этом турнире.

Второе место заняла прыгунья из Узбекистана Надежда Дусанова, ее результат – 1,90 метра. На третьем месте украинская спортсменка Юлия Чумаченко с результатом 1,86 метра.

Серия победных стартов Марии Ласицкене началась с Универсиады в Смоленске в июле 2016 года. Сегодняшняя победа российской прыгуньи – 43-я подряд. К сожалению, из-за дисквалификации ВФЛА Мария Ласицкене выступает под нейтральным флагом, сообщает «Спорт-Экспресс».