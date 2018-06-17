Мария Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше
17 июня 2018, 22:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Польше. Эта победа стала 43-й подряд. Победная серия началась в 2016 году.
Российская прыгунья на турнире в польском городе Ополе замахнулась на высоту в 2,01 метра. К сожалению, все три попытки взять эту высоту оказались безуспешными. Однако итоговый результат Марии Ласицкене – 1,94 метра, принес ей победу на этом турнире.
Второе место заняла прыгунья из Узбекистана Надежда Дусанова, ее результат – 1,90 метра. На третьем месте украинская спортсменка Юлия Чумаченко с результатом 1,86 метра.
Серия победных стартов Марии Ласицкене началась с Универсиады в Смоленске в июле 2016 года. Сегодняшняя победа российской прыгуньи – 43-я подряд. К сожалению, из-за дисквалификации ВФЛА Мария Ласицкене выступает под нейтральным флагом, сообщает «Спорт-Экспресс».
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