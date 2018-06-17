Чемпион мира Германия терпит поражение от сборной Мексики 0:1

В 21-м веке "Бундестим" является самой стабильной национальной командой. На каждом из четырёх Мундиалей немцы доходили как минимум до полуфинала. У Германии есть всё, чтобы поддерживать столь высокий уровень. Подопечные Йоахима Лёва рассчитывали показать хороший футбол и на мажорной ноте начать очередной поход за кубком мира.

Однако произошло неожиданное. Злую шутку сотворил с командой недонастрой. Была надежда на то, что игра с Мексикой проходной момент, нужно набирать форму к полуфиналу или даже финалу ЧМ-2018, а в этой игре можно сыграть и на классе игроков.

Это стало понятно практически с первых минут игры, когда мы не увидели привычного немецкого прессинга, когда игрок соперника не может даже поднять голову и принять мяч. В начале первого тайма снаряд хорошо держался у немцев, а мексиканцы играли на контратаках.Но постепенно игра выровнялась и уже вратарь немцев Нойер постоянно находился в игре, а мексиканский игрок «Чичирито» замучил оборону немцев своими неожиданными проходами, он был лучшим игроком на поле.

В свою очередь игроки сборной Германии в первом тайме так и не смогли найти брешь в глубоко эшелонированной защите мексиканцев. Благодаря дисциплине , самоотдачи и запредельному эмоциональному настрою «ацтеков»

На 35 минуте матча случилось то, что диктовалась всем ходом игры. 22-й номер мексиканцев Лосано после передачи Морено блестяще забивает гол. Это оказалось кульминационным моментом всей игры.

Второй тайм продолжался в том же ключе, хотя все ожидали, что немцы смогут переломить ход игры в свою пользу. К 64 минуте темп игры спал. Мексиканцы продолжали играть на контратаках, но им не хватало последнего удара.

После 75 минуты немцы практически сели на ворота мексиканцев, а на последних минутах и Нойер выбежал из ворот на помощь нападающим, но и это не помогло. Финальный свисток прозвучал при счете 0:1 в пользу мексиканцев.

Пожалуй, это можно отнести к сенсации ЧМ-2018. Стоит сказать, что в последние годы мексиканский футбол переживает перемены. Сейчас значительно больше футболистов из Мексики отправляются играть в Европу.