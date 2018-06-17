Капитану сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»
17 июня 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]
Лучшему игроку матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Сербией и Коста-Рикой Александру Коларову подарили автомобиль, рассказал временно исполняющий обязанности главы Самарской области Дмитрий Азаров.
"Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением"», — цитирует Азарова пресс-служба.
Игра Сербия — Коста-Рика завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Коларов на 57-й минуте игры.
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