Капитану сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

Лучшему игроку матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Сербией и Коста-Рикой Александру Коларову подарили автомобиль, рассказал временно исполняющий обязанности главы Самарской области Дмитрий Азаров. Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

"Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением"», — цитирует Азарова пресс-служба.

Игра Сербия — Коста-Рика завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Коларов на 57-й минуте игры.