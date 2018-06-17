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Капитану сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

17 июня 2018, 21:51 [ «Аргументы Недели» ]

Капитану сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

Лучшему игроку матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Сербией и Коста-Рикой Александру Коларову подарили автомобиль, рассказал временно исполняющий обязанности главы Самарской области Дмитрий Азаров.

Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

"Он был этому очень рад, вся команда восприняла это с воодушевлением"», — цитирует Азарова пресс-служба.

Игра Сербия — Коста-Рика завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Коларов на 57-й минуте игры.

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Корветы Каспийской флотилии вошли в Средиземное море

Корветы Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", прошли пролив Босфор и теперь бороздят волны Средиземного моря.

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Голикова пообещала предложить механизм "обеления" зарплат

Голикова пообещала предложить механизм "обеления" зарплат

Вице-премьер Татьяна Голикова сделала ряд важных заявлений по поводу пенсий и заработных плат россиян. Голикова сообщила, что правительство собирается бороться с зарплатами "в конверте".

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В Лондоне заявили о провале попытки превратить Россию в изгоя

В Лондоне заявили о провале попытки превратить Россию в изгоя

Проходящий в России чемпионат мира по футболу стал очередным доказательством того, что западные санкции и попытки превратить РФ в международного изгоя провалились, заявил британский журналист.

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Глава МВД Германии о Меркель: я больше не могу работать с этой женщиной

Глава МВД Германии о Меркель: я больше не могу работать с этой женщиной

Глава Министерства внутренних дел Германии, глава баварского Христианско-социального союза Хорст Зеехофер сделал в минувший четверг, 14 июня, резонансное заявление о канцлере ФРГ Ангеле Меркель.

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//Футбол

Германия потерпела поражение от Мексики на ЧМ

Германия потерпела поражение от Мексики на ЧМ

Футболисты сборной Германии, действующие чемпиона мира, потерпели поражение в матче группового этапа с командой Мексики. Автором единственного гола, забитого на 35-й минуте, стал Ирвинг Лосано.

//В мире

Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры

Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры

Депутата Европарламента Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус). Это они рассказали ей о якобы готовящемся законопроекте о правах ЛГБТ.

//Происшествия

Водитель такси, наехавший на туристов, оказался успешным спортсменом-бойцом

Водитель такси, наехавший на туристов, оказался успешным спортсменом-бойцом

В прошлом году Чынгыз Анарбек уулу стал бронзовым призером чемпионата мира по панкратиону в Сочи в весовой категории 66 килограммов. А вчера недалеко от Кремля такси, которым он управлял, влетело в толпу людей.

//Футбол

ЧМ-2018: Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0

ЧМ-2018: Сербия обыграла Коста-Рику со счетом 1:0

В матче группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики. Единственный гол забил Александр Коларов, признанный лучшим игроком матча.

//Футбол

На матче Бразилии и Швейцарии установлен рекорд посещаемости "Ростов-Арены"

На матче Бразилии и Швейцарии установлен рекорд посещаемости "Ростов-Арены"

На матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону установлен рекорд посещаемости стадиона «Ростов-Арена»: более 43 тысяч зрителей.

//Спорт

Мария Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше

Мария Ласицкене одержала 43-ю победу подряд, выиграв турнир в Польше

Российская прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Польше. Эта победа стала 43-й подряд. Победная серия Марии началась в 2016 году.

//Новости партнеров

//Происшествия

Автоледи умудрилась сбить 20 велогонщиков в Бельгии

Автоледи умудрилась сбить 20 велогонщиков в Бельгии

Во время велогонки в Бельгии 20 велосипедистов врезались в автомобиль, внезапно появившийся у них на пути. Все спортсмены получили травмы разной степени тяжести. Не менее трех человек получили открытые переломы.

//Армия

Белорусский спецназ прибыл на учения "Славянское братство"

Белорусский спецназ прибыл на учения "Славянское братство"

В Краснодарский край прибыли белорусские десантники. Они примут участие в совместных учениях «Славянское братство 2018», которые пройдут с 18 по 28 июня на полигоне «Раевский» под Новороссийском.

//Спорт

Капитану сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

Капитану сборной Сербии власти Самарской области подарили «Ниву»

Лучшему игроку матча группового этапа чемпионата мира по футболу между Сербией и Коста-Рикой Александру Коларову подарили автомобиль, рассказал временно исполняющий обязанности главы Самарской области Дмитрий Азаров.

//Спорт

Чемпион мира Германия терпит поражение от сборной Мексики 0:1

Чемпион мира Германия терпит поражение от сборной Мексики 0:1

В 21-м веке "Бундестим" является самой стабильной национальной командой. На каждом из четырёх Мундиалей немцы доходили как минимум до полуфинала. У Германии есть всё, чтобы поддерживать столь высокий уровень.

//Футбол

Прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

Прыжки футбольных фанатов вызвали землетрясение в Мексике

В тот момент, когда сборная Мексики забила гол в ворота команды Германии на чемпионате мира по футболу в России, в Мехико сейсмологи зафиксировали землетрясение искусственной природы.

//Спорт

Инна Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию

Инна Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию

Российская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальном турнире рапиристок на проходящем в сербском городе Нови-Сад чемпионате Европы по фехтованию.

//Культура

Веденеева и Качан уходят в отпуск

Веденеева и Качан уходят в отпуск

27 июня в московском театре «Школа современной пьесы» состоится последний показ спектакля «Последний ацтек» в текущем театральном сезоне. Ироническая мелодрама Виктора Шендеровича, в которой всего два действующих лица – прекрасная американка миссис Уотсон (Татьяна Веденеева) и капризный эмигрант Гольдинер (Владимир Качан)

//В мире

Глава МВД Германии выдвинет ультиматум к Меркель

Глава МВД Германии выдвинет ультиматум к Меркель

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер в ближайший понедельник намерен выдвинуть ультиматум канцлеру Германии Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальной миграции в стране и ЕС.

//Новости СМИ2

//Происшествия

Видео, как медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом

Видео, как медведь напал на дрессировщика в цирке под Волгоградом

В Ольховке Волгоградской области представление цирка-шапито вчера омрачилось происшествием с медведем. Зверь напал на сотрудника цирка. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

//Футбол

Выдра Гарри предрек победу России над Египтом на ЧМ-2018

Выдра Гарри предрек победу России над Египтом на ЧМ-2018

Выдра Гарри, проживающий в Сочи, предсказал сборной России победу в предстоящем матче с командой Египта. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.

//В мире

В ответ на запуск воздушных змеев Израиль нанес несколько ударов по Газе

В ответ на запуск воздушных змеев Израиль нанес несколько ударов по Газе

Палестинцы устраивают запуски воздушных шаров и змеев с привязанными к ним горючими веществами в попытке вызвать пожары на израильской территории. В ответ израильтяне открывают огонь.

//Наука

«Волшебного кролика» удалось снять на видео в Китае

«Волшебного кролика» удалось снять на видео в Китае

В Китае впервые удалось получить уникальное видео необычного зверька – илийской пищухи. Илийская пищуха получила прозвище «волшебный кролик» за необычную форму ушей и живет только в Китае.

//Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы

Принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы

Молодожены принц Гарри и Меган Маркл посетили свадьбу племянницы принцессы Дианы. Герцог и герцогиня Сассекские выглядели очень счастливыми. Теперь Гарри и Меган везде появляются вместе.

//В мире

ВСУ устраивают "сафари" на мирных жителей в Донбассе

ВСУ устраивают "сафари" на мирных жителей в Донбассе

На подконтрольных Киеву территориях в Донбассе украинские военнослужащие занялись организацией «коммерческой охоты» на мирных жителей. Такое «сафари» бойцам ВСУ заказывают иностранцы.

//Новости Redtram

//Спорт

Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Мексиканские болельщики болеют за сборную Мексики на чемпионате мира по футболу в России со своим другом Хавьером - правда, картонным. Жена мексиканца запретила ему ехать в Россию.

//В мире

Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

Киев опроверг сообщения о подготовке "нетрадиционного" законопроекта

В администрации украинского президента опровергли информацию о подготовке законопроекта о правах ЛГБТ-сообщества. Депутат Европарламента Ребекка Хармс сообщила, что ее «дезинформировали».

//В мире

Пригород Парижа заполонили овцы

Пригород Парижа заполонили овцы

В пригородах Парижа в эти дни можно увидеть идиллическую картину — множество овец пасутся на газоне возле многоэтажных жилых домов. Жители этому только рады, это помогает расслабиться и обрести душевное спокойствие.

//Здоровье

Ученые: планирование дня может привести к депрессии

Ученые: планирование дня может привести к депрессии

Человек, который слишком тщательно планирует свой день, рискует хорошим настроением и энтузиазмом. Американские специалисты рекомендуют больше полагаться на импровизацию.

//Футбол

Сборная России отправилась в Петербург на матч с командой Египта

Сборная России отправилась в Петербург на матч с командой Египта

Российская сборная по футболу отправилась в Санкт-Петербург, где состоится матч группового этапа чемпионата мира по футболу с командой Египта. Футболисты вылетели из Москвы на самолете.

//Спорт

Тренер сборной Панамы выпьет бутылку водки, если команда выйдет из группы

Тренер сборной Панамы выпьет бутылку водки, если команда выйдет из группы

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал выпить в одиночку бутылку водки, если его подопечные смогут выйти из группы на чемпионате мира по футболу в России.

//В мире

Экс-замглавы Минобороны Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Экс-замглавы Минобороны Армении кормил медведей солдатским продовольствием

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экс-министр обороны Манвел Григорян задержан в том числе и по подозрению в хищении армейских средств и солдатского продовольствия.

//Общество

На дне Финского залива обнаружен легендарный русский эсминец

На дне Финского залива обнаружен легендарный русский эсминец

В Финском заливе международная финско‐российская команда водолазов нашла легендарный эскадренный миноносец «Новик». Эсминец лежит на глубине 75 метров. Корпус его в результате подрыва на мине разломан на две части.

//Общество

Запуск спутника вызвал восторг в соцсетях

Запуск спутника вызвал восторг в соцсетях

Сегодня в 00.46 мск с космодрома «Плесецк» в Архангельской области стартовала ракета «Союз-2.1Б», выведшая на орбиту российский навигационный спутник. Очевидцы поделились снимками зрелища.

//В мире

Порошенко занят подготовкой "нетрадиционного" законопроекта

Порошенко занят подготовкой "нетрадиционного" законопроекта

Украинский лидер Петр Порошенко на следующей неделе представит в парламент законопроект о правах ЛГБТ-сообщества в рамках европейских законодательных стандартов, сообщила депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

//Общество

В Санкт-Петербурге восстановят и превратят в музей ДОТ времен войны

В Санкт-Петербурге восстановят и превратят в музей ДОТ времен войны

В Санкт-Петербурге началась реставрация долговременной огневой точки времен обороны Ленинграда. Работы на линии Сестрорецкого рубежа ведут военнослужащие Западного военного округа.

//В мире

В Испанию приплыли 630 мигрантов

В Испанию приплыли 630 мигрантов

В испанский порт Валенсия сегодня прибыло три судна, на борту которых находилось в общей сложности почти 630 мигрантов. Ранее власти Италии и Мальты закрыли свои порты для этих беженцев.

//В мире

ЛНР: ВСУ стягивают ЗРК и танки к линии разграничения

ЛНР: ВСУ стягивают ЗРК и танки к линии разграничения

Украинские военнослужащие подвели танки Т-64 и зенитно-ракетный комплекс «Оса» к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

//Общество

Новгородские "моржи" проплыли 38 километров через озеро Ильмень

Новгородские "моржи" проплыли 38 километров через озеро Ильмень

Новгородские любители зимнего плавания совершили марафонский заплыв через озеро Ильмень. Преодоление дистанции в 38 километров «моржи» посвятили предстоящему 22 июня Дню памяти и скорби.

//Непознанное

Уфологи: причиной странных пульсаций возле Солнца стал корабль инопланетян

Уфологи: причиной странных пульсаций возле Солнца стал корабль инопланетян

Уфологи отмечают, что в непосредственной близости к Солнцу были обнаружены таинственные аномалии и, скорее всего, они стали причиной нахождения рядом со светилом огромного корабля пришельцев.

//Спорт

Медведева прибыла в Канаду для работы с новым тренером

Медведева прибыла в Канаду для работы с новым тренером

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр Евгения Медведева прибыла в Канаду. В ближайшее время она приступит к работе с новым тренером.

//Здоровье

Медики назвали продукт, который спасет от гипертонии

Медики назвали продукт, который спасет от гипертонии

Как уверяют специалисты из Американской ассоциации диетологов, при повышенном артериальном давлении просто необходима фасоль. Ее употребление является очень действенным способом поддерживать нормальный уровень холестерина.

//В мире

Глава МВД Великобритании признался, что стал жертвой уличных грабителей

Глава МВД Великобритании признался, что стал жертвой уличных грабителей

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид признался, что несколько месяцев назад подвергся нападению уличных грабителей на мопеде. У него выхватили из рук мобильный телефон.

//В мире

Специалисты назвали вероятную причина аварии на железной дороге в Казахстане

Специалисты назвали вероятную причина аварии на железной дороге в Казахстане

В комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана в воскресенье, 17 июня, назвали вероятную причину схода нескольких вагонов пассажирского поезда с рельсов на юге республики.

//Общество

Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

На 14:45 мск 17 июня петицию против повышения пенсионного возраста подписали один миллион 33 686 человек. Петиция адресована Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

//В мире

Стрельба была открыта на выставке в американском штате Нью-Джерси

Стрельба была открыта на выставке в американском штате Нью-Джерси

На 24-часовой выставке Art All Night, которая проходила в городе Трентон, расположенном в американском штате Нью-Джерси, была внезапно открыта стрельба. Один человек в результате случившегося погиб.

//Шоу-бизнес

Галкин рассказал, что его дочь Лиза растет защитницей муравьёв

Галкин рассказал, что его дочь Лиза растет защитницей муравьёв

Максим Галкин выложил в Instagram видеозапись, судя по которому, его дочь Лиза растет защитницей муравьев. Шоумен назвал ролик "Гарри, Лиза и экология". Лизонька может стать экологом.

//Шоу-бизнес

Снимок маленькой дочки Игоря Николаева на пляже умилил подписчиков

Снимок маленькой дочки Игоря Николаева на пляже умилил подписчиков

Пляжная фотография маленькой дочери музыканта Игоря Николаева умилила поклонников артиста. В настоящий момент певец, его супруга Юлия и их дочка Вероника отдыхают на побережье Рижского залива.

//Общество

Минобороны показало пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер»

Минобороны показало пуск баллистической ракеты расчетом ОТРК «Искандер»

Министерство обороны РФ показало пуск баллистической ракеты расчетом оперативно-тактический комплекса (ОТРК) "Искандер" на учениях ракетчиков Восточного военного округа (ВВО).

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Импорт российских товаров на Украину резко увеличился за 2018 год

Импорт российских товаров на Украину резко увеличился за 2018 год

За период с января по апрель 2018 года импорт российских товаров на территорию Украины увеличился на 31 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сегодня сообщили в Госстате.

//В мире

Воздушный шар потерпел крушение в Германии

Воздушный шар потерпел крушение в Германии

Неподалеку от немецкого города Варендорф накануне потерпел крушение воздушный шар. Согласно последней информации городской полиции, в результате аварии на западе Германии пострадали шесть человек.

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