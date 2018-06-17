Инна Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию

Российская фехтовальщица Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальном турнире рапиристок на проходящем в сербском городе Нови-Сад чемпионате Европы по фехтованию.

Россиянка Инна Дериглазова – действующая олимпийская чемпионка. В финальном поединке ей пришлось сразиться с восьмикратной чемпионкой мира, итальянкой Арианной Эрриго. Дериглазова одолела соперницу со счетом 15:9.

Таким образом, Арианна Эрриго получила серебро чемпионата Европы по фехтовнаию, а бронзовые медали завоевали польская спортсменка Мартина Синорадзкая и итальянка Аличе Вольпи, сообщает РИА Новости.