Инна Дериглазова выиграла золото чемпионата Европы по фехтованию
17 июня 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российская фехтовальщица Инна Дериглазова завоевала золото в индивидуальном турнире рапиристок на проходящем в сербском городе Нови-Сад чемпионате Европы по фехтованию.
Россиянка Инна Дериглазова – действующая олимпийская чемпионка. В финальном поединке ей пришлось сразиться с восьмикратной чемпионкой мира, итальянкой Арианной Эрриго. Дериглазова одолела соперницу со счетом 15:9.
Таким образом, Арианна Эрриго получила серебро чемпионата Европы по фехтовнаию, а бронзовые медали завоевали польская спортсменка Мартина Синорадзкая и итальянка Аличе Вольпи, сообщает РИА Новости.
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