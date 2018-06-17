Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены
17 июня 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Мексиканские болельщики болеют за сборную Мексики на чемпионате мира по футболу в России со своим другом Хавьером - правда, картонным. Жена мексиканца запретила ему ехать в Россию.
Картонный Хавьер "одет" в футболку с надписью «Моя старуха не отпустила меня». Фигура болельщика ездит в микроавтобусе и публикует фото в Facebook.
Сегодня сборная Мексики играет против сборной Германии на стадионе "Лужники" в Москве.
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