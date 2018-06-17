Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ из-за жены

Мексиканские болельщики болеют за сборную Мексики на чемпионате мира по футболу в России со своим другом Хавьером - правда, картонным. Жена мексиканца запретила ему ехать в Россию.

Картонный Хавьер "одет" в футболку с надписью «Моя старуха не отпустила меня». Фигура болельщика ездит в микроавтобусе и публикует фото в Facebook.

Сегодня сборная Мексики играет против сборной Германии на стадионе "Лужники" в Москве.