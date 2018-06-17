Почему египетский вратарь отказался от приза лучшему игроку матча с Уругваем
17 июня 2018, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]
Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави, признанный лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая, отказался от награды. Египетские СМИ написали, что Мохамед эль-Шенави отказался от приза по религиозным соображениям. Дело в том, что спонсором награды является алкогольная компания.
Матч ЧМ-2018 Уругвай — Египет проходил в Екатеринбурге 15 июня. Победил Уругвай со счетом 1:0.
Эль-Шенави провел полный матч против уругвайцев, отразив четыре удара в створ ворот. Голкипер пропустил гол лишь на последней минуте. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Мохамед эль-Шенави лучшим игроком матча.
Во втором туре группового турнира ЧМ-2018 сборная Египта сыграет со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге.
Россия 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия был признан российский полузащитник Денис Черышев.
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