Почему египетский вратарь отказался от приза лучшему игроку матча с Уругваем

Вратарь сборной Египта Мохамед эль-Шенави, признанный лучшим игроком матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая, отказался от награды. Египетские СМИ написали, что Мохамед эль-Шенави отказался от приза по религиозным соображениям. Дело в том, что спонсором награды является алкогольная компания. Черышев, заменивший травмированного Дзагоева, забил второй гол

Матч ЧМ-2018 Уругвай — Египет проходил в Екатеринбурге 15 июня. Победил Уругвай со счетом 1:0.

Эль-Шенави провел полный матч против уругвайцев, отразив четыре удара в створ ворот. Голкипер пропустил гол лишь на последней минуте. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала Мохамед эль-Шенави лучшим игроком матча.

Во втором туре группового турнира ЧМ-2018 сборная Египта сыграет со сборной России 19 июня в Санкт-Петербурге.

Россия 14 июня обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Лучшим игроком матча открытия ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия был признан российский полузащитник Денис Черышев.