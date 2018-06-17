Алан Дзагоев не поедет на матч Россия — Египет в Санкт-Петербург

Сегодня стало известно, что полузащитник российской сборной Алан Дзагоев не поедет на матч с Египтом, который состоится в Санкт-Петербурге. Игра в Северной столице запланирована на вторник, 19 июня.

Согласно последней информации, Дзагоев, получивший в рамках матча Россия – Саудовская Аравия травму задней поверхности бедра, не сможет принять участие в матче и продолжит лечение в Москве. Об этом сообщили на официальной страничке сборной РФ по футболу в социальной сети Twitter.

После матча с египетской командой медики проведут оценку состояния футболиста и решат, какую тактику лечения и реабилитации необходимо выбрать.