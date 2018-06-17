Алан Дзагоев не поедет на матч Россия — Египет в Санкт-Петербург
17 июня 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что полузащитник российской сборной Алан Дзагоев не поедет на матч с Египтом, который состоится в Санкт-Петербурге. Игра в Северной столице запланирована на вторник, 19 июня.
Согласно последней информации, Дзагоев, получивший в рамках матча Россия – Саудовская Аравия травму задней поверхности бедра, не сможет принять участие в матче и продолжит лечение в Москве. Об этом сообщили на официальной страничке сборной РФ по футболу в социальной сети Twitter.
После матча с египетской командой медики проведут оценку состояния футболиста и решат, какую тактику лечения и реабилитации необходимо выбрать.
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