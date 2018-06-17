Марадона извинился за курение на "Спартаке" на матче Аргентины и Исландии
17 июня 2018, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]
Легендарный аргентинец Диего Марадона закурил сигару во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии, проходившего 16 июня в Москве на стадионе "Спартак". Во время матча в СМИ появились фотографии Марадоны, сидящего на трибуне стадиона с сигарой в руке.
Оказывается, он не знал, что во время проведения матчей ЧМ-2018 курение на стадионах запрещено. Марадона извинился за такую оплошность. "Сегодня был сложный день для аргентинцев, наш дебют на чемпионате мира в России получился очень напряженным и нервным. Каждый по-разному выражал свои эмоции. Я, честно, не знал, что на стадионах запрещено курить. Я приношу свои извинения всем болельщикам и организаторам", - написал он на своей странице в Facebook.
Матч между Аргентиной и Исландией завершился вничью со счетом 1:1.
Диего Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, он дебютировал на чемпионатах мира в 1982 году, а на ЧМ-1986 сборная Аргентины победила.
Диего Марадоны ранее признавался в том, что он очень уважает и любит Владимира Путина. Год назад Марадона заявил, что не прочь стать россиянином.
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