ФИФА назвала лучший момент третьего дня ЧМ-2018

В воскресенье, 17 июня, Международная федерация футбола назвала лучший момент третьего дня чемпионата мира 2018 года. Мундиаль стартовал на стадионе "Лужники" в Москве в минувший четверг.

Согласно данным ФИФА, самым запоминающимся моментом дня стал мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона, который был забит в ворота сборной Аргентины. Кадры можно увидеть на официальной страничке Международной федерации футбола в соцсети Twitter.

Напомним, игра команд Исландии и Аргентины состоялась накануне на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:1. Многие были поражены таким результатом, поскольку аргентинские спортсмены являются одними из ключевых фаворитов турнира.