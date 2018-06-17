ФИФА назвала лучший момент третьего дня ЧМ-2018
17 июня 2018, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 17 июня, Международная федерация футбола назвала лучший момент третьего дня чемпионата мира 2018 года. Мундиаль стартовал на стадионе "Лужники" в Москве в минувший четверг.
Согласно данным ФИФА, самым запоминающимся моментом дня стал мяч нападающего сборной Исландии Альфреда Финнбогасона, который был забит в ворота сборной Аргентины. Кадры можно увидеть на официальной страничке Международной федерации футбола в соцсети Twitter.
Напомним, игра команд Исландии и Аргентины состоялась накануне на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:1. Многие были поражены таким результатом, поскольку аргентинские спортсмены являются одними из ключевых фаворитов турнира.
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