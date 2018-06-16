Аргентина-Исландия 1:1

В Москве состоялся очередной матч в группе D, и сборная Аргентины была фактически фаворитом этой пары. Хотя исландцы запомнились болельщикам своей самоотдачей, фантастической эмоциональной подготовкой, патриотизмом, бескомпромиссной борьбой. Может и по этой причине эта игра, наряду с матчем Португалия - Испания, стала украшением ЧМ-2018.

Начало игры запомнилось высокими скоростями, борьбой на каждом отрезке поля,созданием давления уже около штрафной площадке. Защита исландцев за счет высокорослых игроков перекрыла аргентинцам возможность играть верхом,что облегчило действия защитникам. Вызывало уважение болельщиков то, что никакого пиетета к экс-чемпионам мира, а тем более «мандража» у исландцев не было и в помине.

На 19 минуте сильную передачу принял в штрафной Исландии Агуэро, было на секунду такое впечатление, что мяч прилип к ноге футболиста и после этого сильнейший удар в «девятку», вратарь бессилен счет открыт 1:0.

На 24 минуте исландцы сравняли счет, используя крайних «вингеров» точный удар нанес Альфред Финбогасон.

Это хороший показатель для команды, обычно 6-10 минут уходит после пропущенного гола для того,чтобы успокоится, собраться. Исландцам этого не потребовалось. Секрет простой движение и еще раз движение — принцип исландцев, который срабатывает если есть воля, упорство и кураж.

Центральным моментом второго тайма стала 63 минута игры, когда в штрафной площадке исландский защитник допустил грубую ошибку и Аргентина получила право на пенальти. К мячу подошел Лео Месси и пробил, а вратарь угадал направление удара и команда Аргентины потеряла 2 очка. Матч закончился со счетом 1:1