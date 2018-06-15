Сборная Португалии сыграла вничью с Испанией
15 июня 2018, 23:37 [«Аргументы Недели», Борис Омельченко ]
Сборная Испании не сумела победить национальную команду Португалии в матче первого тура группы B чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 3:3.
Автором первого мяча стал нападающий португальцев Криштиану Роналду, реализовавший пенальти на 4-й минуте. В середине тайма форвард Диего Коста сравнял счёт. До перерыва Роналду оформил дубль. В начале второй половины встречи Коста вновь сравнял счёт. На 58-й минуте защитник Хосе Игнасио Начо вывел Испанию вперёд. Точку в матче поставил Роналду, забивший со штрафного в концовке второго тайма.
Ранее 15 июня в Екатеринбурге команда Уругвая победила команду Египта со счетом 1:0. Сборная России вчера в сухую обыграла команду Саудовской Аравии. Отмечена игра полузащитника сборной России Александра Головина.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес