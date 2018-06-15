Полузащитника сборной России Александра Головина смутила масса восторгов

Полузащитника сборной России Александра Головина, отличившегося блестящей игрой с командой Саудовской Аравии на матче-открытии чемпионата мира по футболу, смутила масса восторгов, комплиментов и похвал.

22-летний Головин вчера в "Лужниках" создал пять голевых моментов, и дважды его передачи стали голевыми. Полузащитник показал лучший результат для игрока сборной России на чемпионатах мира. Сборная России разгромила первого соперника на ЧМ-2018 со счетом 5:0.

Сразу после матча сборной России с командой Саудовской Аравии начался прямой эфир программы "Пусть говорят".

Ведущий спортивных новостей Первого канала Александр Садоков хотел задать вопрос Саше Головину, но не удержался и начал расхваливать футболиста: "Сегодня произошло рождение новой русской звезды... Две передачи и блестящий гол со штрафного. Под таким прессом находится Саша Головин. Говорят о том, что "Ювентус" за него борется, что "Милан" смотрел его именно на стадионе. Звезды проверяются именно так – как они играют под давлением. И Александр сегодня показал, что здесь и характер, и мастерство..." Головин так и не дождался вопроса, ушел из прямого эфира Первого канала.