Председатель КНР пожелал сборной России по футболу удачи на матчах

Председатель КНР Си Цзиньпин сегодня поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с победой российской сборной по футболу на первом матче чемпионата мира 2018 года.

В пресс-службе Кремля уточнили, что китайский лидер пожелал удачи команде России в рамках грядущих матчей мундиаля. Кроме того Цзиньпин высоко оценил церемонию открытия ЧМ и отметил, что она прошла успешно, передает в пятницу, 15 июня, РИА "Новости".

В свою очередь Владимир Путин выразил председателю КНР благодарность за гостеприимство, которое было оказано ему в рамках визита в Китай и саммита ШОС. Обе стороны сошлись на том, что оба мероприятия прошли успешно.