Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча Россия – Саудовская Аравия

В пятницу, 15 июня, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина рассказал, какие впечатления остались у политика от матча Россия – Саудовская Аравия, который состоялся накануне в "Лужниках".

По словам Дмитрия Пескова, российский лидер испытал исключительно положительные эмоции. После окончания игры Владимир Путин позвонил тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и поздравил его с победой, однако оговорился, что главные матчи еще впереди, передает RT.

В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ добавил, что глава государства пожелал российским футболистам дальнейших успехов.