Песков рассказал о впечатлениях Путина от матча Россия – Саудовская Аравия
15 июня 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 15 июня, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина рассказал, какие впечатления остались у политика от матча Россия – Саудовская Аравия, который состоялся накануне в "Лужниках".
По словам Дмитрия Пескова, российский лидер испытал исключительно положительные эмоции. После окончания игры Владимир Путин позвонил тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову и поздравил его с победой, однако оговорился, что главные матчи еще впереди, передает RT.
В разговоре с журналистами пресс-секретарь президента РФ добавил, что глава государства пожелал российским футболистам дальнейших успехов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес