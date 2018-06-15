Глава комитета по спорту Саудовской Аравии жестко высказался о проигрыше сборной
15 июня 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 15 июня, стало известно, как оценил глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх игру сборной страны в рамках первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года.
По словам Аль аш-Шейха, футболисты "очернили" его лицо и он потерпел абсолютный провал. Глава комитета подчеркнул, что крайне недоволен потенциалом спортсменов, а также команды тренеров, с которой был заключен контракт. Как уточняет телеканал НТВ, он также заметил, что подобный исход матча – это все, на что способно данное поколение футболистов.
Накануне матч Россия – Саудовская Аравия на московском стадионе "Лужники" завершился со счетом 5:0 в пользу российской команды.
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