Шоумен Семён Слепаков написал в Инстаграм благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову, пригласившему его в Чеченскую Республику. Рамзан Кадыров ранее высказался о шуточной песне Слепакова, в которой артист предлагает назначить его главным тренером российской сборной по футболу. Кадыров ответил Слепакову "в его же стиле"

Кадыров сказал, что ему песня понравился, он "искренне посмеялся". Глава Чечни подчеркнул, что юмористы есть и в его республике.

Кадыров написал ответ Слепакову в стихах:

"Мы пехотинцы для нашей страны,

И волю к победе нести мы должны.

А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,

Россию свою я во всем поддержу!"

Благодарный за приглашение Слепаков ответил: "... спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира".