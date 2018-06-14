Семён Слепаков: "Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ"
14 июня 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Шоумен Семён Слепаков написал в Инстаграм благодарность главе Чечни Рамзану Кадырову, пригласившему его в Чеченскую Республику. Рамзан Кадыров ранее высказался о шуточной песне Слепакова, в которой артист предлагает назначить его главным тренером российской сборной по футболу.
Кадыров сказал, что ему песня понравился, он "искренне посмеялся". Глава Чечни подчеркнул, что юмористы есть и в его республике.
Кадыров написал ответ Слепакову в стихах:
"Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт – это Мир!!! – вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!"
Благодарный за приглашение Слепаков ответил: "... спасибо Рамзану Ахматовичу за стихи и приглашение в Чечню. Думаю, эта поездка будет для меня интересным поэтическим опытом. Многие поэты приезжали за вдохновением на Кавказ. Некоторые после этого даже возвращались назад. Мне опасаться нечего - до Лермонтова мне еще далеко. Всем хорошего Чемпионата Мира и просто мира".
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