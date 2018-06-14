Стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч открытия чемпионата мира -2018 против сборной Саудовской Аравии. В стартовый состав российской сборной вошли: вратарь - Игорь Акинфеев.



Марио Фернандес,

Сергей Игнашевич,

Илья Кутепов,

Юрий Жирков,

Александр Головин,

Роман Зобнин,

Алан Дзагоев,

Юрий Газинский,

Александр Самедов,

Федор Смолов, - сообщает ТАСС.

Сборная России по футболу уже прибыла в «Лужники», где в 18:00 начнется матч-открытие. По некоторым данным, на футбол сегодня приедет Владимир Путин.

Комментировать матч будут Леонид Слуцкий и Александр Елагин.