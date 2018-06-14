Стартовый состав сборной России на матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии
14 июня 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч открытия чемпионата мира -2018 против сборной Саудовской Аравии. В стартовый состав российской сборной вошли: вратарь - Игорь Акинфеев.
Марио Фернандес,
Сергей Игнашевич,
Илья Кутепов,
Юрий Жирков,
Александр Головин,
Роман Зобнин,
Алан Дзагоев,
Юрий Газинский,
Александр Самедов,
Федор Смолов, - сообщает ТАСС.
Сборная России по футболу уже прибыла в «Лужники», где в 18:00 начнется матч-открытие. По некоторым данным, на футбол сегодня приедет Владимир Путин.
Комментировать матч будут Леонид Слуцкий и Александр Елагин.
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