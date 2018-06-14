Математики знают, кто станет чемпионом мира по футболу
14 июня 2018, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты из университетов Германии и Бельгии предсказали исход чемпионата мира по футболу 2018 года. Были проанализированы 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий.
По итогам математических расчетов определились главные претенденты на победу в мундиале. Ими оказались сборные Испании и Германии. Команды имеют соответственно 17,8 и 17,1 процента на успех в футбольном чемпионате. Третье место прочат сборной Бразилии - 12,3 процента, передает "Экономика сегодня".
При расчетах учитывались ВВП стран, рейтинг сборных государств, средний возраст игроков, их результаты.
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