Математики знают, кто станет чемпионом мира по футболу

Специалисты из университетов Германии и Бельгии предсказали исход чемпионата мира по футболу 2018 года. Были проанализированы 100 тысяч различных возможных вариантов развития событий. Овечкин продаст бритвенный станок, которым сбрил бороду, на аукционе

По итогам математических расчетов определились главные претенденты на победу в мундиале. Ими оказались сборные Испании и Германии. Команды имеют соответственно 17,8 и 17,1 процента на успех в футбольном чемпионате. Третье место прочат сборной Бразилии - 12,3 процента, передает "Экономика сегодня".

При расчетах учитывались ВВП стран, рейтинг сборных государств, средний возраст игроков, их результаты.