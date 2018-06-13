Главный тренер испанской сборной по футболу уволен за сутки до начала ЧМ
13 июня 2018, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне стало известно, что за сутки до старта чемпионата мира по футболу с поста был уволен главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги. Об этом сообщили в Королевской футбольной федерации Испании.
Команда выразила благодарность Лопетеги за все, что он сделал. В частности, тренер помог игрокам попасть на ЧМ-2018, который завтра начнется в России.
Как сообщает ТАСС, 51-летний Хулен Лопетеги, согласно данным контракта, должен был тренировать сборную Испании до лета 2020 года. Накануне стало известно, что специалист получил должность главного тренера команды "Реал", что, вероятно, и спровоцировало конфликт.
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