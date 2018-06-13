Моуринью рассказал, кто может стать победителем ЧМ-2018
13 июня 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Футбольный тренер Жозе Моуриньо в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года высказался о возможных итогах мундиаля. Журналисты задали легенде спорта вопрос, какая команда станет победителем.
Моуриньо подчеркнул, что не может в настоящий момент дать окончательный ответ, поскольку просто не получается выбрать, однако его "фаворитами" являются Португалия, Аргентина, Бразилия и Германия. В разговоре с RT португальский тренер подчеркнул, что следует учитывать абсолютно все факторы.
Ранее Жозе Моуриньо, который в настоящий момент тренирует команду "Манчестер Юнайтед" сообщил, что в матче за третье место на чемпионате мира Бразилия, вероятно, нанесет Германии "ответный удар" за поражение со счетом 1:7 в рамках мундиаля 2014 года.
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