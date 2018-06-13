Сборная Хорватии на ЧМ-2018

Сборная Хорватии по футболу с большим трудом пробилась в финальную часть ЧМ-2018. Только в плей-офф раунде, благодаря, домашней победе над греками, ребята Златко Далича сумели обеспечить себе путёвку на «мундиаль».

В целом, состав «шашечных» считается одним из самых сильных в Европе, однако выйти с первого места из группы, где также играли Украина, Исландия, Турция, Косово и Финляндия – им не удалось.

Во время отборочного цикла хорваты сменили главного тренера, что, в итоге, дало позитивный эффект. Новоприбывший Златко Далич сменил Анте Чачича. Под руководством Далича сборная Хорватии провела несколько неплохих поединков, в том числе матч с греками, который они уверенно выиграли.

Теперь, с новым наставником, звёздный отряд хорватов будет сражаться на Кубке мира в группе D со сборными Нигерии, Аргентины и Исландии за место в плей-офф турнира.

Соперники у Хорватии непростые, хотя с уровнем футболистов, которые приедут на «мундиаль», команда Далича должна уверенно преодолевать групповую стадию. В составе «шашечных» есть немало игроков, представляющих топ-клубы Европы, - сообщает football-match24.com.

Самыми известными являются:Лука Модрич. Капитан и настоящий лидер команды. Он играет в мадридском «Реале», с которым трижды выигрывал Лигу Чемпионов УЕФА. На сегодняшний день Модрич считается одним из лучших полузащитников мирового футбола.

Иван Ракитич, как и Модрич, выступает в чемпионате Испании. Он является основным игроком каталонской «Барселоны». Иван считается универсальным футболистом и может одинаково хорошо сыграть, как в центре полузащиты, так и на фланге.

Иван Перишич. В последние годы этот игрок совершил значительный прогресс, и теперь его хотят заполучить лучшие клубы мира, среди которых и «Манчестер Юнайтед». В настоящее время Перишич выступает в миланском «Интернационале».

Марио Манджукич. Главному тренеру хорватов повезло иметь в составе такого высококлассного форварда, как Манджукич. Этот мощный и таранный форвард может доставить немало проблем защите любой команде.