Судьям ЧМ-2018 выдадут часы за 4 950 евро

Судьи, обслуживающие матчи чемпионата мира по футболу, будут использовать часы, которые стоят 4 500 евро. Об этом узнали СМИ.

Как передает «Матч ТВ», устройства, которые выдадут арбитрам, фиксируют основное и дополнительное время игры, они оснащены встроенной технологией, регистрирующей взятие ворот, и системой оповещения о заменах. Кроме того, часы, изготовленные в 110 экземплярах, связаны с камерами, установленными на стадионе, поэтому могут отслеживать перемещение мяча по полю.

Чемпионат мира стартует в четверг, турнир откроет матч между сборными России и Саудовской Аравии. Ранее сегодня была названа фамилия главного арбитра, который будет работать на поединке.