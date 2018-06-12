Судьям ЧМ-2018 выдадут часы за 4 950 евро
12 июня 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Судьи, обслуживающие матчи чемпионата мира по футболу, будут использовать часы, которые стоят 4 500 евро. Об этом узнали СМИ.
Как передает «Матч ТВ», устройства, которые выдадут арбитрам, фиксируют основное и дополнительное время игры, они оснащены встроенной технологией, регистрирующей взятие ворот, и системой оповещения о заменах. Кроме того, часы, изготовленные в 110 экземплярах, связаны с камерами, установленными на стадионе, поэтому могут отслеживать перемещение мяча по полю.
Чемпионат мира стартует в четверг, турнир откроет матч между сборными России и Саудовской Аравии. Ранее сегодня была названа фамилия главного арбитра, который будет работать на поединке.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес