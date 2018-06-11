На церемонии открытия ЧМ-2018 выступит всемирно известный певец

Сегодня стало известно, кто будет выступать на церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Согласно последней информации, в Россию на это мероприятие прибудет всемирно известный артист.

В Международной федерации футбола сообщили, что перед болельщиками 14 июня на московском стадионе "Лужники" выступит британский музыкант Робби Уильямс. Кроме того, на церемонии можно будет услышать российскую оперную певицу Аиду Гарифуллину, передает ТАСС.

Напомним, в первом матче ЧМ-2018 сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

Игры мундиаля будут проходить с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах страны.