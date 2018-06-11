Сборная Колумбии на ЧМ-2018

Игроки сборной Колумбии по футболу на ЧМ 2018 будут бороться за самые высокие награды. В последние два десятилетия, Колумбия исправно готовит талантливых игроков, это Асприлья, Вальдерама, Хамес Родригес, Радомель Фалькао.

Колумбия хорошо выступает на континентальных турнирах, но серьезных побед на чемпионатах мира пока не было. Они достаточно ярко выступили на прошлом турнире в Бразилии, остановившись, в шаге от полуфинала.

Успех колумбийцам прогнозируется не только из-за талантливого состава, с командой работает известный аргентинский тренер Хосе Пеккерман. Сейчас у Колумбии едва ли не сильнейшая команда за всю ее историю. Таким составом команды Колумбия может преподнести определенный сюрприз.

Вот, имена которые у всех на слуху: Радомель Фалькао. Нападающий. Несмотря на возраст, сейчас уму 31, остается достаточно востребованным в Европе. Обладает феноменальной скоростью и дриблингом. Успел поиграть за Порту, Челси, Манчестер Юнайтед, Ривер Плейт и Атлетико Мадрид. В настоящее время, вернулся во французский Монако, где проводит отличный сезон. За национальную команду выступает с 2007 года. Из-за травмы пропустил первенство мира 2014 года, где Колумбия добилась пока что своего лучшего достижения, - сообщается на сайте worldcup2018blog.ru.

Хамес Родригес. Нападающий, атакующий полузащитник. Получил свой звездный час на чемпионате мира 2014 года, где забивал красивые и важные голы. После турнира перешел в стан мадридского Реала, где выступает в настоящее время. Команда Колумбии на ЧМ 2018 будет во многом зависеть от креативности Хамеса.

Давид Оспина. Вратарь. Стал известен широкому кругу болельщиков после бразильского чемпионата мира. С 2014 года выступает за лондонский Арсенал, безоговорочный первый номер, как в клубе, так и в национальной команде.

Колумбийские болельщики известны на весь мир своей «любовью» к местным футболистам. Но как говорится: «от любви до ненависти один шаг». Известны случаи, когда болельщики лично угрожали плохо выступившим футболистам, и дело доходило не только до рукоприкладства. Так, в 1994 году, сразу по окончании чемпионата мира в США, был застрелен защитник национальной команды Андрес Эскобар. Дело в том, что Андрес отличился, забив решающий гол в матче с хозяевами в свои ворота. Этот автогол стал для него роковым...

После чемпионата мира 2014 года, когда национальная команда вернулась на родину, после удачного выступления, вся страна встречала своих героев. Состав сборной Колумбии по футболу 2018 не сильно изменился за четыре года, поэтому у игроков есть реальный шанс снова порадовать свою торсиду.

Колумбийский футбол имеет давнюю историю, хотя им далеко до аргентинцев или уругвайцев, которые начали играть в футбол на 30 лет раньше. С середины прошлого века, в национальном чемпионате выступали даже звезды европейской величины, это было связано с огромными деньгами, которыми щедро разбрасывались известные на весь мир наркобороны. Именно из-за них, КОНМЕБОЛ на некоторое время запретила выступать колумбийцам в официальных соревнованиях.

Становление национальной команды началось в 90-х годах, с тех пор, Колумбия является грозной силой в мировом футболе

Во время групповых матчей ЧМ-2018 колумбийцам предстоит встреча с командами Японии, Сенегала и Польши.