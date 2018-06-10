Кадыров посетил открытую тренировку сборной Египта в Грозном

Сборная Египта, которая прилетела сегодня в Грозный, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу, провела открытую для зрителей тренировку. Ее посетили более 7 тысяч болельщиков.

Понаблюдать за тренировкой приехал и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Трибуны стадиона заполнены лишь на четверть: из-за ограничений ФИФА любителям футбола выделили около 8 тысяч бесплатных билетов.

Египетская команда участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Лидер египетской сборной Мохамед Салах появился перед публикой на поле вместе с Рамзаном Кадыровым. Они взялись за руки, поприветствовали собравшихся, потом вместе покинули поле.