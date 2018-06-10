Фигурист Юдзуру Ханю высказался о романе с Евгенией Медведевой

У российской фигуристки Евгении Медведевой, завоевавшей "серебро" на Олимпийских играх-2018 в Корее, тысячи поклонников в Японии. После того, как Медведева сообщила о смене тренера, появились предположения, что у 18-летней россиянки роман с двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию японским фигуристом Юдзуру Ханю. Медведева рассказала о своем единственном способе расслабления

Ханю тренирует канадский специалист Брайан Орсер. Медведеву много лет тренировала в Москве Этери Тутберидзе. После того, как Жена заняла второе место, а чемпионкой игр стала ее подруга по команде 15-летняя Алина Загитова, заговорили: Женя уйдет от Тутберидзе.

И вскоре Медведева лично объявила о договоренности работать с Брайаном Орсером. Фигуристка уезжает в Торонто, но будет выступать за Россию. Решение уехать в Канаду Женя Медведева назвала самым трудным в жизни.

23-летний Юдзуру Ханю прокомментировал слухи о романе с российской фигуристкой в интервью изданию Daily: "В СМИ пишут очень странные вещи, к которым я не имею отношения. Я был шокирован. Подумал, что все это про какого-то другого Юдзуру Ханю из параллельного мира"

Напомним, Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира. Загитова после Олимпиады наград на мировом первенстве не завоевала.