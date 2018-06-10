Сборная Швейцарии на ЧМ-2018

Сборная Швейцарии – крепкая по европейским меркам команда, которая готова дать бой любому, даже самому серьёзному противнику. Длительное время её сила заключалась в грамотно организованной, цепкой игре и строгому подходу к организации обороны. Но сейчас, когда в составе сборной появились звёзды и близкие к их уровню футболисты, можно не сомневаться, что сборная Швейцарии на чемпионате мира по футболу 2018 точно не согласится с ролью статиста, - сообщается на сайте wc2018.tv.

Лидером этой команды можно смело называть Гранита Джаку, который прекрасно провёл отборочный турнир. На смену лидеру в любой момент готовы прийти Лихштайнер, Мехмеди, Шакири и Дердийок. Именно от них зависит игра, которую будет показывать команда, и итоговый результат Швейцарии на мундиале.

Жеребьёвка стран-участников мундиаля по группам отправила в квартет Швейцарии Бразилию, Коста-Рику и Сербию. За долгие годы своего существования швейцарцы успели проверить на прочность каждую из этих команд. При этом они встречались с Бразилией 8 раз, одержав 2 победы при 3 поражениях. Ещё 3 игры завершились ничейным результатом. При этом лишь однажды пентакампеонам удалось получить преимущество более чем в 1 мяч, а о разгромах ни одна из сборных в этом противостоянии не могла и помышлять.

С Коста-Рикой швейцарцы провели только две встречи, где каждая из сторон одержала по 1 победе. С Югославией, в состав которой входила Сербия, альпийская команда сыграла 13 раз, одержав лишь 2 победы и добыв 5 ничьих. Ещё в 6 играх она терпела поражение. С Сербией игр не было.

Главным тренером Швейцарии сейчас является Владимир Петкович.

Этот боснийский специалист возглавил национальную сборную ещё в 2014 году. За это время команда под его руководством сумела не только пробиться в финальную часть Евро 2016, но и преодолела групповой этап. Подобный результат, несмотря на долгую историю швейцарского футбола, является рекордным.

Капитан команды на сегодняшний день – Стефан Лихштайнер. Этот опытный футболист мог познакомиться с Петковичем ещё до того, когда босниец возглавил сборную. Но, по иронии судьбы, незадолго до того, когда Владимир был назначен новым наставником Лацио (именно этот клуб он возглавлял до Швейцарии) Стефан перешёл из Рима в Турин, в Ювентус.

Лихштайнер по праву считается одним из лидеров команды, от игры которого зависит итоговый результат. И, если игрок не получит травмы, можно не сомневаться, что он обязательно окажется на футбольных полях России.

Лушие игроки сборной: Ален Гейгер;Чириако Сфорца;Александр Фрай; Стефан Шапюиза Марко Штреллер;Хакан Якин;ХайнцХерманн.

Главным достижением Швейцарии, до сих пор считается серебро Олимпийских игр, которое было завоевано, страшно подумать, в 1924 году.

Говоря о Швейцарии, первыми ассоциациями на ум приходят сыр, Альпы, банки, шоколад. В этой благополучной альпийской стране, футбол появился, едва ли не раньше, чем в остальной Европе, не считая конечно англичан. Но серьезных дивидендов это не приносит швейцарцам, команда никогда в своей истории не выигрывала крупных турниров. Да и отборочный цикл, они проходят далеко не всегда.

Резким толчком, который положительным образом, отразился на результатах Швейцарии, стал проведенный совместно с Австрией Чемпионат Европы 2008 года. Сейчас сложно представить крупный международный турнир без швейцарцев.

Наверняка, игроки сборной Швейцарии по футболу на чм по футболу 2018 смогут удивить мир, это поколение футболистов способно преподнести настоящий сюрприз.