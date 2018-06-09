Г. Карамалак: «Работу главного тренера можно оценить на сто баллов!»

В мае для спортивной борьбы России успешно прошло одно важное событие – домашний Чемпионат Европы в Каспийске. Конечно, он вызвал не такой ажиотаж как предстоящий мундиаль. Но зато раз за разом наша страна доказывает, что абсолютно в любом виде спорта мы можем провести соревнования на самом высоком уровне. Об итогах состязаний, новшествах и впечатлениях «АН» поговорили с Григорием Карамалаком, вице-президентом Федерации спортивной борьбы России «ФСБР».

– Григорий Иванович, как оцениваете результаты прошедшего Чемпионата Европы по борьбе в Каспийске? И каковы в целом ваши впечатления?

– Конечно, мы были сильно напряжены, когда предложили провести Чемпионат Европы в Дагестане, ведь многие страны отнеслись с опаской к этой идее. Мол, регион неспокойный, некоторые представители европейских федераций борьбы даже были против. Но нам удалось переубедить коллег.

Мы считали, что эти соревнования должны пройти именно в Дагестане. Потому что история нашей отечественной спортивной борьбы тесно сплетена с Кавказом – из этого региона было много чемпионов, да и вообще борьбу там очень любят.

В итоге состязания прошли на высшем уровне. Все службы, которые были причастны к организации спортивного саммита, – МОК, ФСБР, власти республики и Каспийска – отработали на отлично! Что, кстати, также отмечал Президент Объединенного мира борьбы Ненад Лалович.

За такую высококлассную работу хочется сказать большое спасибо администрации Дагестана, президенту ФСБР Михаилу Мамиашвили, а также депутату Госдумы от Дагестана Буйвасару Сайтиеву, многократному чемпиону Олимпийских игр и международных соревнований по вольной борьбе – они очень много вложили сил в этот турнир, который имеет огромное значение для всей нашей страны. Проведённый в Чемпионат Европы – это яркий пример того, что ФСБР развивается, а главное, мы показали, что мы не только хотим, но и можем организовывать подобные мероприятия на высшем уровне!

Если же говорить о спортивных результатах, то сборная России заняли первая место, завоевав 12 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых медали. Поэтому, конечно, такой результат считаем положительным.

– Есть ли какие-то новшества, которые принесла Росссия в соревнования?

– Хочется отметить важное нововведение, которое очень понравилось зарубежным коллегам. Соревнования, проживание и тренировки спортсменов всех сборных были организованы в одной локации – в санатории «Каспий». Это существенно упростило все организационные моменты – раньше все жили в разных гостиницах, а это порой было не очень удобно ни борцам, ни оргкомитету. Кроме того сами соревнование прошли в два дня, что также повлияло в лучшую сторону на спортивный принцип. Дело в том, что взвешивание происходит в первый день соревнований и если чемпионат длится 5 дней, то к финальным встречам спортсмен может успеть набрать до 5 кг и банально получить преимущество перед другим борцом. Плюс такие промежутки могли изначально спровоцировать спортсмена пойти на сгонку веса перед взвешиванием, что ещё и в перспективе вредит его здоровью.

Теперь Чемпионаты Европы будут стараться проводить именно в таком формате, чтобы сами состязания проходили в короткий срок, а вся инфраструктура плюс проживание команд были в одном месте.

– Какие поединки запомнились больше всего?

– Хочется отметить олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, который выступал на Чемпионате Европы в весовой категории до 92 кг. А также нашего молодого 21-летнего спортсмена Артура Найфонова в весовой категории до 86 кг – он буквально отборолся на одном дыхании все свои поединки.

– Когда Артур в 1/4 финала в начале поединка уступал сопернику с разницей в 4 очка, сердце не ёкнуло?

– Конечно, переживали! Но Артур показал настоящий характер и смог переломить схватку и абсолютно заслужено победил со счётом 7-6.

– Кстати, если брать именно вольную борьбу, то в прошлом году в Нови-Саде, на Чемпионате Европы наша сборная взяла 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. В Каспийске же 6 золотых и 2 серебряных. За счёт чего удалось улучшить результат?

– На мой взгляд, в первую очередь за счёт того, что была грамотно выстроена подготовка на сборах, плюс в прошлом году было много травм, а в этом обошлось без них. Поэтому, безусловно, большая заслуга в победе главного тренера сборной России Дзамболата Тадеева. Он принял грамотное решение по составу, создал прекрасную атмосферу в коллективе – сборная была настоящей командой. Спортсмены его уважают. Так что работу главного тренера можно оценить на сто баллов! Он живёт и горит борьбой. Хочется пожелать ему здоровья и чтобы он не останавливался на достигнутом!

– Кстати, о новых планках – осенью в Будапеште стартует Чемпионат мира по борьбе. Какие ожидания?

– Не хочу забегать вперёд. В конце концов, у нас пока даже команда не сформировалась. Будут сборы, а на них уже главный тренер будет прикидывать окончательный состав. Посмотрит кто, в какой форме и т.д. Не хочу говорить про какие-то конкретные ожидания, чтобы не сглазить и не отпугнуть удачу. Но в целом планируем, что 4-5 золотых медалей должно быть. Нужно понимать, что на чемпионате мира существенно выше конкуренция. Там будут очень сильные сборные Ирана, США и Японии. Загадывать исход трудно. Но одно можно сказать точно – нас ждёт очень интересная и напряжённая борьба!