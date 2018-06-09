Василий Уткин возвращается в телеэфир, он будет комментировать ЧМ по футболу

Журналист Василий Уткин возвращается в телеэфир, он займет свое место в комментаторской на чемпионате мира по футболу 2018. Гонорар, который заплатит ему Первый канал за эту работу, спортивный обозреватель решил перечислить в Благотворительный фонд, занимающийся проблемами аутизма в России. Об этом он написал на своей станице в социальной сети «Facebook».

«Я принял, а как могло быть иначе, предложение Первого Канала о работе на чемпионате мира… Это важное, но очень простое для меня решение. Возможность комментировать на домашнем чемпионате мира, заниматься любимым делом в такой дорогой моему сердцу момент - это мечта, исправление моей личной Вселенной. А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на Первом я направлю в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России», - сообщи Василий Уткин.

Надо отметить, что решение журналиста несказанно обрадовало любителей футбола и всех спортивных болельщиков. «Смотреть Чемпионат мира да ещё и под комментарий Василия Уткина это двойное удовольствие Ждём с нетерпением», «Браво, Василий! Надеюсь, Вы соскучились по широкой аудитории и будете радовать свежими шутками в репортажах», «Очень рад! Было бы странно, лучший комментатор страны-хозяйки ЧМ оказался бы внести игры! Удачи, Василий, будем смотреть!», - написали пользователи в комментариях.

Напомним, что один из самых популярных телекомментаторов страны был отстранен от работы за некорректное поведение в прямом эфире. Во время матча Лиги чемпионов УЕФА комментатор нес откровенный бред. Тогда многие зрители решили, что журналист был пьян, но позже Василий объяснил заболеванием, связанным с расстройством сна.