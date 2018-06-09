Джим Ратклифф, чье состояние оценивается в более чем в 21 миллиард фунтов стерлингов, предложил российскому бизнесмену Роману Абрамовичу выкупить футбольный клуб "Челси", которым тот владеет уже 15 лет.

Однако предприниматель отказался заключать сделку самым богатым человеком в Англии, пишет Daily Mail. Хотя ранее был готов расстаться с клубом за 1,17 миллиарда фунтов.

Возможно, причина в том, что Ратклифф является болельщиком клуба "Манчестер Юнайтед" – прямого конкурента "Челси" в Английской Премьер-лиге, а возможно Роман Абрамович просто передумал продавать дорогое ему детище.

Напомним, что все проблемы начались после того, как российский бизнесмен не смог получить британскую визу. Перед этим он отложил планы по строительству стадиона "Челси".