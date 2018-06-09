Сборная Швеции на ЧМ-2018

Сборная Швеции по футболу традиционно считается одной из сильнейших команд мира. Трижды шведские футболисты завоёвывали медали Олимпийских игр, одиннадцать раз участвовали в финальном турнире чемпионата мира.

В 1958 году команда заняла второе место на мировом первенстве, проводившемся у себя дома, в Швеции, тогда в финальном матче она потерпела поражение от сборной Бразилии со счётом 2:5. Ещё дважды шведы занимали третье место, в 1950 и 1994 годах, а в 1938 году финишировали четвёртыми.

Надо сказать, что впервые отборочный турнир на чемпионат Европы шведы прошли только в 1999 году, завоевав путевку в Бельгию и Голландию.

До этого их участие ограничивалось домашним Евро-1992, куда они попали без отборочных матчей. Дебют вышел удачным — шведы обыграли команды Дании 1:0, Англии 2:1 и сыграли вничью с французами 1:1, после чего уступили в полуфинале команде ФРГ 2:3.

Пропустив турнир 1996 года, на последние европейские первенства шведы отбираются с завидной регулярностью. Правда в четырех случаях из пяти (2000, 2008, 2012 и 2016 годы) они так и не смогли выйти из группы.

А единственный их выход в плэй-офф на Евро — 2004 ознаменовался знаменитым скандалом, получившим название «скандинавский сговор», когда в последнем матче группового этапа Швеция и Дания разыграли великолепный спектакль, закончившийся с устраивающим обе сборные счетом 2:2. А в четвертьфинале Швеция после нулевой ничьей уступила в серии пенальти не блещущим тогда голландцам.

Стал известен состав сборной Швеции на чемпионат мира-2018. В заявку попали игроки "Краснодара" Андреас Гранквист и Виктор Классон. В команду пришло молодое пополнение , играющее в клубах Англии, Германии, Франции, Шотландии.Участие в турнире не примет экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который объявил об уходе из команды после Евро-2016

Но главного тренера сборной Швеции Янне Андерссона после второй игры с Италией все равно спросили о форварде. Тот вскипел: «Это невероятно! Ибрагимович перестал играть в сборной полтора года назад, но мы все еще говорим о нем. Когда Златан был с нами, мы строили игру иначе. Когда он покинул сборную, нам пришлось адаптироваться и найти другой стиль».

Без Златана Ибрагимовича Швеция впервые с 2006-го попала на чемпионат мира, хотя Ибрагимович и так не помог бы команде в ключевых матчах — весной он получил серьезную травму и до сих пор не восстановился. Но разговоры о возвращении Златана ходили на протяжении всего отборочного турнира. Шведский таблоид Aftonbladet даже провел опрос на эту тему, - сообщает futbol1.ru. Проголосовало сто тысяч человек, 65 процентов было против Ибрагимовича.



Напомним, что шведы играют в группе F вместе со сборными Германии, Мексики и Южной Кореи.