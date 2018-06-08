Анатолий Литовченко добился дополнительных средств для школы по боксу в Копейске

Копейская муниципальная школа олимпийского резерва по боксу, которая была основана в 1946 году и выпустила 80 мастеров спорта, получит дополнительные деньги на развитие. Средства из областного бюджета помог «выбить» на свой Коркинский избирательный округ парламентарий Анатолий Литовченко.

Депутат государственной думы лично приехал на тренировку юных бойцов и встретился с главой спортшколы, а также с тренером Александром Нигаметзяновым, который начал свою работу недавно.

- Мне удалось договориться с главой Минспорта Южного Урала о выделении дополнительных денег, - сказал депутат. - Здесь я увидел, как занимаются будущие чемпионы, ведь выпускники этой школы – участники Олимпийских игр, победители мировых и европейских турниров, золотые медалисты первенств России, международных соревнований. У копейского бокса – славная история и легендарные имена.

Анатолий Литовченко добавил, что развитие массового и детского спорта находится в приоритете политики России.

Именно в детстве закладывается образ поведения, который, в конечном счете, определяет качество жизни и жизненного успеха каждого человека, - добавил он.