Сборная Даниии на ЧМ-2018

Сборная Дании никогда не входила в число грандов мирового футбола, но это не мешает ей регулярно участвовать на крупных футбольных турнирах и давать бой даже самым серьёзным противникам, - сообщает на сайте wc2018.tv. Поэтому никого не должен смущать тот факт, что команда пробилась на чемпионат мира по футболу 2018 через стыковые матчи.

Всё, что требуется футболистам для достижения положительного результата, ограничено небольшой толикой удачи. Если фортуна окажется на стороне датчан, им будет по силам победить любого соперника, включая основного фаворита их группы – Францию. Ну а без удачи даже самые мастеровитые и опытные игроки не сумеют добиться солидных результатов.

В отборочной группе, куда попала сборная Дании, на выход в финальную часть турнира претендовали сразу 4 сборные. Польша, Дания, Черногория и Румыния одинаково сильно надеялись оказаться среди 32 лучших команд планеты. Тайно надеялись на положительный исход квалификации и в Армении, поскольку ранее им совсем немного не хватало для попадания на крупные международные турниры.

Но в реальности сборная Польши сразу отчётливо продемонстрировала, почему её считают одной из сильнейших команд мира, позволив соперникам бороться только за выход в стыковые игры. В итоге эту борьбу выиграли скандинавы.

Но для попадания сборной Дании на чемпионат мира по футболу требовалось победить ещё одного соперника. В результате проведённой оргкомитетом FIFA 2018 жеребьёвки, им оказалась команда Ирландии. В первой игре судьи зафиксировали ничью, 0:0. Зато во второй датчане решительно взяли дело в собственные руки и забили в ворота ирландцев 5 мячей, на которые те ответили только одним.

Если присмотреться к соперникам и матчам сборной Дании на ЧМ 2018, станет очевидным, что скандинавы вправе рассчитывать на выход из группы. Правда, для этого им придётся постараться, поскольку ни одна из стран – участниц мирового первенства не отдаст победу без сопротивления.

Моно не сомневаться, что в играх со всеми командами, и с Францией, и с Перу, и с Австралией будет яркая, упорная борьба. И заранее назвать победителя, даже если вопрос касается встречи с фаворитом группы – французами, невозможно.

Чаще всего из всех соперников, с которыми датчанам предстоит встретиться в России, скандинавы играли с французами. За 15 проведённых матчей Дания проиграла 8 раз, победив лишь в 6 случаях. Но среди этих побед был ряд знаковых, в том числе над двумя французскими командами на Олимпийских играх в 1908 году. Заслуживает внимание и победа датчан над трёхцветными на Евро 92. Без этого выигрыша скандинавы могли и не достичь титула чемпиона Европы. Кроме того, Дания обыгрывала Францию на памятном мундиале 2002 года, когда действующие чемпионы мира провалили групповой этап, проиграв в том числе и датчанам со счётом 2:0.

Главный тренер национальной команды Дании крайне опытный специалист, которого хорошо знают все любители футбола в скандинавских странах. Оге Харейде начал тренерскую карьеру в 1985 году и за долгие годы успел потренировать клубы во всех скандинавских государствах, последовательно становясь чемпионом в каждой из стран. При этом он в течение 5 лет тренировал команду Норвегии, но на этом поприще успеха не достиг. В Данию специалист был приглашён в 2015 году и с тех пор успешно руководит национальной командой, достигая положительного результата во всех турнирах, в которых ему приходится участвовать.

Капитан команды – опытный защитник Симон Кьер, успевший поиграть во многих сильных клубах и имеющий опыт игры на самом высоком уровне. Он и сейчас выступает в сильной команде и борется за высокие достижения, поэтому можно не сомневаться, что этот спортсмен точно знает, что сказать партнёрам в трудный момент.

Лучшие бомбардиры команды: Пауль Нильсен и Йон-Даль Томассон .Остальные игроки команды пока не на слуху, но в случае успеха сборной, их конечно-же запомнят.