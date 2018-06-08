Овечкин впервые в своей карьере в США выиграл Кубок Стэнли

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является российский нападающий Александр Овечкин, выиграл Кубок Стэнли. В пятом матче финальной серии «Вашингтон Кэпиталс» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс». Счет 4:3. C Овечкиным российские хоккеисты Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в составе «Кэпиталз» впервые стали обладателями Кубка Стэнли.

Вашингтон ликует по случаю победы своей команды. Это первая в истории победа клуба «Вашингтон Кэпиталс» в Кубке Стэнли, сообщает «Газета.Ru». Свою лепту внес и российский хоккеист. «Вашингтона» играл на выезде. Шайбы забили Якуб Врана, Александр Овечкин, Деванте Смит-Пелли и Ларс Эллер. У Вегас Голден Найтс» отличились Нейт Шмидт, Давид Перрон и Рейли Смит.

32-летний Александр Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В этом сезоне форвард впервые вышел с командой в финал Кубка Стэнли и впервые стали победителями. В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).