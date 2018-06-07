Металлургический район достойно выступил на городском фестивале спорта и ГТО
7 июня 2018, 14:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Сегодня, 7 июня, команда администрации Металлургического района приняла участие в летнем фестивале «Физкультурно-спортивного комплекса ГТО-2018».
Мероприятие, в котором приняли участие все семь районов города, прошло на стадионе им.Елесиной.
Интересно, что от Металлургического района принял участие 71-летний житель Евгений Меркульев. Как уточнили болельщики состязания, все района выступили очень достойно.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес