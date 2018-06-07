Металлургический район достойно выступил на городском фестивале спорта и ГТО

Сегодня, 7 июня, команда администрации Металлургического района приняла участие в летнем фестивале «Физкультурно-спортивного комплекса ГТО-2018».

Мероприятие, в котором приняли участие все семь районов города, прошло на стадионе им.Елесиной.

Интересно, что от Металлургического района принял участие 71-летний житель Евгений Меркульев. Как уточнили болельщики состязания, все района выступили очень достойно.