Путин рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2018
7 июня 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным на связь со смотровой площадки на Воробьевых горах вышел футбольный тренер Валерий Газзаев. Он решил обсудить с главой страны грядущий чемпионат мира.
Путин рассчитывает на то, что сборная России по футболу в этом году "выстрелит" и продемонстрирует самые лучшие качества во время ЧМ.
Президент заявил, что надеется на грамотное использование футбольной инфраструктуры после проведения чемпионата мира. Подчеркивается, что все постройки, подготовленные к спортивному мероприятию, будут впоследствии переданы в собственность российских регионов.
Владимир Путин в свою очередь предупредил, что футбольные стадионы ни в коем случае не должны "превратиться в рынки".
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