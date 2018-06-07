Путин рассказал о своих ожиданиях от ЧМ-2018

В ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным на связь со смотровой площадки на Воробьевых горах вышел футбольный тренер Валерий Газзаев. Он решил обсудить с главой страны грядущий чемпионат мира.



Путин рассчитывает на то, что сборная России по футболу в этом году "выстрелит" и продемонстрирует самые лучшие качества во время ЧМ.

Президент заявил, что надеется на грамотное использование футбольной инфраструктуры после проведения чемпионата мира. Подчеркивается, что все постройки, подготовленные к спортивному мероприятию, будут впоследствии переданы в собственность российских регионов.

Владимир Путин в свою очередь предупредил, что футбольные стадионы ни в коем случае не должны "превратиться в рынки".