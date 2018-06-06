Диего Марадона попал в больницу

Легенда мирового футбола Диего Марадона находится в больнице колумбийского города Кали. Врачи проводят обследование с целью решить вопрос об операции из-за невыносимой боли в левом колене.

«Марадона пройдет общее медицинское обследование с особым упором на его колени. Мы оцениваем его состояние, делаем рентгеновские снимки, МРТ, анализы – в общем, все необходимое, чтобы исследовать «жизнеспособность» коленей Диего и его суставов. На основе этого осмотра мы уже решим, как лечить пациента. Вообще на данный момент нашей целью является оценить функциональное состояние моего подопечного перед длительной поездкой в Россию на чемпионат мира», - рассказал журналистам хирург Херман Очоа.

Эта новость появилась всего за восемь дней до старта мундиаля. Таким образом, у Марадоны есть всего неделя, чтобы пройти все медицинские процедуры и прилететь в Россию, где он планирует работать на чемпионате мира по футболу телекомментатором. В случае, если врачи решат провести операцию, пребывание Марадоны в России оказывается под вопросом, поскольку ему потребуется время на восстановление, сообщает «Газета.ру».